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Бивол: когда хорошо попал в первом раунде, Рамирес затосковал немного

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Российский боксёр Дмитрий Бивол рассказал, что чувствовал своё превосходство над мексиканцем Хильберто Рамиресом с первого раунда.
Бивол: когда хорошо попал в первом раунде, Рамирес затосковал немного
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Было ощущение, что я бой веду. В восьмом раунде давал ему побольше побросать ударов. Если честно, когда попал хорошо в первом раунде, Рамирес затосковал немного. Следующий бой? Нет пока конкретики, но есть желание двигаться вперёд за поясами, быть чемпионом абсолютным», — цитирует Бивола «Матч ТВ».

31-летний боксёр из России в Абу-Даби нанёс поражение Рамиресу и защитил чемпионский титул WBA в десятый раз. Бивол победил решением судей.

За свою профессиональную карьеру он провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них завершил досрочно.

Ранее стало известно, когда Бивол планирует вернуться на ринг.

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