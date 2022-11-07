Бивол: когда хорошо попал в первом раунде, Рамирес затосковал немного

Российский боксёр Дмитрий Бивол рассказал, что чувствовал своё превосходство над мексиканцем Хильберто Рамиресом с первого раунда.

«Было ощущение, что я бой веду. В восьмом раунде давал ему побольше побросать ударов. Если честно, когда попал хорошо в первом раунде, Рамирес затосковал немного. Следующий бой? Нет пока конкретики, но есть желание двигаться вперёд за поясами, быть чемпионом абсолютным», — цитирует Бивола «Матч ТВ».

31-летний боксёр из России в Абу-Даби нанёс поражение Рамиресу и защитил чемпионский титул WBA в десятый раз. Бивол победил решением судей.

За свою профессиональную карьеру он провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них завершил досрочно.

Ранее стало известно, когда Бивол планирует вернуться на ринг.