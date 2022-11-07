Стало известно, когда Бивол планирует вернуться на ринг

Менеджер боксёра Дмитрия Бивола Вадим Корнилов сообщил, что спортсмен вернётся на ринг в мае.

«Дмитрий вернётся в ринг, вероятнее всего, в мае. Это был непростой год, нужно восстановиться и накопить силы. Бои против Альвареса и Бетербиева будут обсуждаться», — цитирует Корнилова ТАСС.

31-летний боксёр из России в Абу-Даби нанёс поражение Рамиресу и защитил чемпионский титул WBA в десятый раз. Бивол победил решением судей.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно.

Ранее сообщалось, что промоутеры Артура Бетербиева намерены обсудить бой с Биволом после января 2023 года.