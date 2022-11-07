Стало известно, когда Бивол планирует вернуться на ринг
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«Дмитрий вернётся в ринг, вероятнее всего, в мае. Это был непростой год, нужно восстановиться и накопить силы. Бои против Альвареса и Бетербиева будут обсуждаться», — цитирует Корнилова ТАСС.
31-летний боксёр из России в Абу-Даби нанёс поражение Рамиресу и защитил чемпионский титул WBA в десятый раз. Бивол победил решением судей.
За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно.
Ранее сообщалось, что промоутеры Артура Бетербиева намерены обсудить бой с Биволом после января 2023 года.