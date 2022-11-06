Промоутеры Бетербиева намерены обсудить бой с Биволом после января 2023 года
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«Пока этот бой не находится в разработке. Но потенциально этот поединок возможен, он стал бы самым большим боем года. Мы вернёмся к обсуждению данного поединка после боя против Ярда», — цитирует представителя компании ТАСС.
Бивол заявил, что готов провести бой против Бетербиева после поединка с Хильберто Рамиресом.
31-летний боксёр из России в Абу-Даби (ОАЭ) нанёс поражение Рамиресу и защитил чемпионский титул WBA в десятый раз. Бивол победил решением судей.
За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно.
В послужном списке Бетербиева 18 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения.
Ранее Андрей Рябинский, промоутер Бивола, высказался о возможном поединке с Бетербиевым.