Промоутеры Бетербиева намерены обсудить бой с Биволом после января 2023 года

В компании Top Rank, которая представляет интересы обладателя поясов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева, сообщили, что готовы провести переговоры по поводу поединка с чемпионом мира WBA Дмитрием Биволом.

«Пока этот бой не находится в разработке. Но потенциально этот поединок возможен, он стал бы самым большим боем года. Мы вернёмся к обсуждению данного поединка после боя против Ярда», — цитирует представителя компании ТАСС.

Бивол заявил, что готов провести бой против Бетербиева после поединка с Хильберто Рамиресом.

31-летний боксёр из России в Абу-Даби (ОАЭ) нанёс поражение Рамиресу и защитил чемпионский титул WBA в десятый раз. Бивол победил решением судей.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно.

В послужном списке Бетербиева 18 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее Андрей Рябинский, промоутер Бивола, высказался о возможном поединке с Бетербиевым.