Промоутер Бивола — о возможном бое с Бетербиевым: есть много нюансов
- Gettyimages.ru
«Этот бой возможен, но там есть много нюансов. Это большая работа. Посмотрим, что можно сделать с этим поединком», — цитирует Рябинского ТАСС.
Бивол заявил, что готов провести бой против Бетербиева после поединка с Хильберто Рамиресом.
31-летний боксёр из России в Абу-Даби (ОАЭ) нанёс поражение мексиканцу Рамиресу и защитил чемпионский титул WBA в десятый раз. Бивол победил решением судей.
За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно.
Ранее Бивол прокомментировал победу над Рамиресом.