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Промоутер Бивола — о возможном бое с Бетербиевым: есть много нюансов

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Андрей Рябинский, промоутер чемпиона мира WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, высказался о возможном поединке с Артуром Бетербиевым, который владеет поясами WBC, IBF и WBO.
Промоутер Бивола — о возможном бое с Бетербиевым: есть много нюансов
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«Этот бой возможен, но там есть много нюансов. Это большая работа. Посмотрим, что можно сделать с этим поединком», — цитирует Рябинского ТАСС.

Бивол заявил, что готов провести бой против Бетербиева после поединка с  Хильберто Рамиресом. 

31-летний боксёр из России в Абу-Даби (ОАЭ) нанёс поражение мексиканцу Рамиресу и защитил чемпионский титул WBA в десятый раз. Бивол победил решением судей.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно.

Ранее Бивол прокомментировал победу над Рамиресом.

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