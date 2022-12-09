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Вавринка — о победе над Рублёвым: для своего возраста я играю не так уж и плохо

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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка считает, что для своего возраста не плохо выступает на выставочном турнире в Эр-Рияде.
Вавринка — о победе над Рублёвым: для своего возраста я играю не так уж и плохо
  • AP

«После поражения в первом сете мне хотелось играть более агрессивно. Для своего возраста я играю не так уж и плохо. Я много работал и сегодня показал хороший теннис», — цитирует Вавринку пресс-служба турнира. 

Он также надеется, что ему удастся одержать победу в полуфинале турнира.

Игра завершилась со счётом 6:7, 6:2, 10:6 в пользу швейцарца.

На счету российского теннисиста одна подача навылет, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Турнир проходит с 8 по 10 декабря. Победитель заработает $1 млн, финалист — $500 тыс., полуфиналисты — $250 тыс.

Ранее сообщалось, что Медведева и Рублёва включили в список участников Australian Open без указания страны.

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