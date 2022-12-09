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Медведева и Рублёва включили в список участников Australian Open без указания страны

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Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв смогут принять участие в Открытом чемпионате Австралии без указания страны.
Медведева и Рублёва включили в список участников Australian Open без указания страны
  • Gettyimages.ru
  • © Quinn Rooney

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Australian Open пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что Медведев разгромил Зверева на теннисном турнире в Саудовской Аравии.

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