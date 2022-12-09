Медведева и Рублёва включили в список участников Australian Open без указания страны
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв смогут принять участие в Открытом чемпионате Австралии без указания страны.
- Gettyimages.ru
- © Quinn Rooney
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Australian Open пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне.
Ранее сообщалось, что Медведев разгромил Зверева на теннисном турнире в Саудовской Аравии.
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