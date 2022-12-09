Медведева и Рублёва включили в список участников Australian Open без указания страны

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв смогут принять участие в Открытом чемпионате Австралии без указания страны.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Australian Open пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что Медведев разгромил Зверева на теннисном турнире в Саудовской Аравии.