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Фьюри — о Роналду: ему 37 лет, он сейчас на спаде

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Чемпион мира WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказал мнение, что португальский нападающий Криштиану Роналду находится на спаде ввиду своего возраста.
Фьюри — о Роналду: ему 37 лет, он сейчас на спаде
  • AP

«Если вы посмотрите на Роналду, то ему 37 лет, у него были лучшие врачи, лучшие физиотерапевты. Но даже он сейчас на спаде. Фактор возраста никто не отменял, как бы ты ни жил. Независимо от того, выпивали ли вы в своей жизни, бегали ли, кем бы вы ни были, возраст в конце концов доберётся до вас», — приводит слова Фьюри talkSPORT

37-летний Роналду провёл 16 матчей в сезоне-2022/23 за «Манчестер Юнайтед» в Английской Премьер-лиге (АПЛ) и Лиге Европы. 

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с футболистом после его интервью, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

СМИ сообщали, что Роналду продолжит карьеру в клубе «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. Контракт между сторонами будет подписан до лета 2025 года. Отмечается, что зарплата игрока составит €200 млн.

Ранее сообщалось, что Роналду прилетит в Саудовскую Аравию для подписания контракта с «Аль-Насср» после ЧМ.

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