Источник: Роналду прилетит в Саудовскую Аравию для подписания контракта с «Аль-Нассром» после ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в клубе «Аль-Насср».

Если ничего не изменится в ближайшее время, то по окончании чемпионата мира он прилетит в Эр-Рияд и подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии, что, мы надеемся, послужит хорошим толчком для улучшения имиджа страны», — приводит слова журналиста Marca Хосе Феликса Goal.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с футболистом после его интервью, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

СМИ сообщали, что Роналду продолжит карьеру в клубе «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. Контракт между сторонами будет подписан до лета 2025 года. Отмечается, что зарплата игрока составит €200 млн.

Ранее федерация футбола Португалии выступила с заявлением по поводу информации о возможном желании Роналду покинуть национальную команду во время чемпионата мира в Катаре.