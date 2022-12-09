Узнать больше

«Спартак» на сборах в ОАЭ сыграет с «Ботевом» и примет участие в Зимнем кубке РПЛ

Короткая ссылка
В пресс-службе «Спартака» сообщили, что красно-белые 27 января встретятся с «Ботевом» в товарищеском матче.
«Спартак» на сборах в ОАЭ сыграет с «Ботевом» и примет участие в Зимнем кубке РПЛ
  • РИА Новости

11 и 12 января игроки красно-белых пройдут в Москве углублённое медицинское обследование, а на следующий день отправятся в ОАЭ. Подготовка команды пройдёт с 13 по 27 января в Дубае, а с 30 января по 11 февраля — в Абу-Даби, сообщается на официальном сайте «Спартака».

Зимний кубок состоится в Абу-Даби с 1 по 11 февраля. Там красно-белые сыграют с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».

Напомним, что после 17 туров чемпионата России «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте расположился «Спартак» (36). Тройку замыкает «Ростов» (35). «Краснодар» (25) занимает восьмое место. «Сочи» (25) — девятое.

Ранее Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, оценил вероятность ухода футболиста из московского клуба в зимнее трансферное окно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить