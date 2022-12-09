«Спартак» на сборах в ОАЭ сыграет с «Ботевом» и примет участие в Зимнем кубке РПЛ

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что красно-белые 27 января встретятся с «Ботевом» в товарищеском матче.

11 и 12 января игроки красно-белых пройдут в Москве углублённое медицинское обследование, а на следующий день отправятся в ОАЭ. Подготовка команды пройдёт с 13 по 27 января в Дубае, а с 30 января по 11 февраля — в Абу-Даби, сообщается на официальном сайте «Спартака».

Зимний кубок состоится в Абу-Даби с 1 по 11 февраля. Там красно-белые сыграют с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».

Напомним, что после 17 туров чемпионата России «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте расположился «Спартак» (36). Тройку замыкает «Ростов» (35). «Краснодар» (25) занимает восьмое место. «Сочи» (25) — девятое.

Ранее Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, оценил вероятность ухода футболиста из московского клуба в зимнее трансферное окно.