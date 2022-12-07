Агент заявил, что Николсон доволен своим положением в «Спартаке»
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«Вокруг хороших игроков всегда ходят слухи. «Спартак» доволен выступлением Шамара, а он сам доволен клубом», — цитирует Портегу «Спорт-Экспресс».
Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года. В составе красно-белых в нынешнем сезоне он провёл 18 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. 25-летний футболист также известен по выступлениям за словенский «Домжале» и бельгийский «Шарлеруа». Контракт ямайского нападающего с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своих навыках в хозяйстве.