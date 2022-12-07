Узнать больше

Агент заявил, что Николсон доволен своим положением в «Спартаке»

Короткая ссылка
Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, оценил вероятность ухода футболиста из московского клуба в зимнее трансферное окно.
Агент заявил, что Николсон доволен своим положением в «Спартаке»
  • Gettyimages.ru

«Вокруг хороших игроков всегда ходят слухи. «Спартак» доволен выступлением Шамара, а он сам доволен клубом», — цитирует Портегу «Спорт-Экспресс».

Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года. В составе красно-белых в нынешнем сезоне он провёл 18 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. 25-летний футболист также известен по выступлениям за словенский «Домжале» и бельгийский «Шарлеруа». Контракт ямайского нападающего с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своих навыках в хозяйстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить