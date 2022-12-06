Соболев признался, что не умеет ничего делать по хозяйству

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о своих навыках в хозяйстве.

«Что могу делать по хозяйству? Ой… Да ничего не могу сделать! Я вообще в этом плане топор. Не знаю, можно ли так сказать? Рукожоп! Ничего не умею делать, только чуть-чуть ногами», — сказал Соболев пресс-службе сборной России.

Он добавил, что по дому может делать только элементарные вещи: помыть посуду и пропылесосить.

Напомним, что игрок был дисквалифицирован на шесть матчей Кубка России за участие в массовой драке в матче с «Зенитом».

Ранее Валерий Газзаев выступил в защиту Соболева.