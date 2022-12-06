Узнать больше

Соболев признался, что не умеет ничего делать по хозяйству

Короткая ссылка
Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о своих навыках в хозяйстве.
Соболев признался, что не умеет ничего делать по хозяйству
  • РИА Новости

«Что могу делать по хозяйству? Ой… Да ничего не могу сделать! Я вообще в этом плане топор. Не знаю, можно ли так сказать? Рукожоп! Ничего не умею делать, только чуть-чуть ногами», — сказал Соболев пресс-службе сборной России.

Он добавил, что по дому может делать только элементарные вещи: помыть посуду и пропылесосить.

Напомним, что игрок был дисквалифицирован на шесть матчей Кубка России за участие в массовой драке в матче с «Зенитом».

Ранее Валерий Газзаев выступил в защиту Соболева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить