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Федерер рассказал, как его не хотели пускать на территорию Уимблдона

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что однажды его не хотели пускать на территорию, так как у него не было с собой членского билета Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
Федерер рассказал, как его не хотели пускать на территорию Уимблдона
  • Gettyimages.ru
  • © Karwai Tang/WireImage

«Я подъехал к воротам, подошел к сотруднице охраны и сказал: «Здравствуйте, мне просто интересно: как я могу попасть на Уимблдон?». И она спросила о наличии членского билета. Она повторила, что я должен показать членский билет, тогда я ей сказал: «Я выигрывал этот турнир восемь раз. Пожалуйста, поверьте мне», — цитирует Федерера Express.co.uk.

В ночь на 24 сентября швейцарский теннисист провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Федерер сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, представлявших сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, также он шесть раз выигрывал Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Хачанов назвал Федерера символом тенниса.

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