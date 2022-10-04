Хачанов назвал Федерера символом тенниса

Российский теннисист Карен Хачанов высказал своё мнение о завершившем карьеру Роджере Федерере.

«Люди любят Роджера за то, какой он есть сам по себе на корте или за его пределами. Это символ тенниса, он им и останется на многое время. Роджер очень приятный человек, всегда помнит тех, с кем играл», — цитирует Хачанова «Чемпионат».

В ночь на 24 сентября швейцарский теннисист провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Федерер сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, представлявших сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, также он шесть раз выигрывал Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов обратился к Федереру.