Хачанов — Федереру: грустно, что ты уходишь из тенниса

Российский теннисист Карен Хачанов обратился к швейцарцу Роджеру Федереру, который завершает профессиональную карьеру.

«Я бы хотел, чтобы этот день никогда не наступил. Роджер, ты неподражаем как на корте, так и за его пределами, источник вдохновения и пример для всех. Твои достижения не передать словами. Грустно, что ты уходишь из тенниса, но я уверен, что ты счастлив и гордишься собой! Спасибо за всё», — написал Хачанов в социальных сетях.

В ночь на 24 сентября швейцарский теннисист провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Федерер сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, также он шесть раз выигрывал Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

За свою карьеру спортсмен установил два рекорда. Федерер в течение 237 недель подряд оставался первой ракеткой мира, а также являлся старейшим игроком, который когда-либо возглавлял рейтинг ATP в одиночном разряде.

Ранее британский теннисист Энди Маррей прокомментировал прощальный матч Федерера, который объявил о завершении карьеры.