Маррей — о прощальном матче Федерера: я не хочу и не заслуживаю таких проводов

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал прощальный матч швейцарца Роджера Федерера, который объявил о завершении карьеры.

«Я точно не хочу и не заслуживаю таких проводов. Федерер это заслужил, и здорово, что все смотрели с трибун, их присутствие сделало этот вечер особенным. Я не планирую подобной прощальной игры», — цитирует Маррея ESPN.

Британец признался, что объявит о завершении карьеры, когда сыграет свой последний турнир.

«Но когда это будет, я не знаю», — заключил он.

В ночь на 24 сентября швейцарский теннисист провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Федерер сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, также он шесть раз выигрывал Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

За свою карьеру швейцарский теннисист установил два рекорда. Федерер в течение 237 недель подряд оставался первой ракеткой мира и являлся старейшим игроком, который когда-либо возглавлял рейтинг ATP в одиночном разряде.

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