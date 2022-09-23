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Джокович назвал «концом эпохи» завершение карьеры Федерера

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Серб Новак Джокович прокомментировал решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера уйти из спорта.

«Конец эпохи? Это действительно так. Это печальный момент для тенниса и спорта в целом, когда приходится прощаться с одним из великих. То, как он действовал на корте и за его пределами, обеспечило ему огромную популярность во всём мире», — цитирует Джоковича Eurosport.

По его словам, Федерер был отличным человеком и совершенным теннисистом. При этом Джокович отметил, что швейцарец вызывал переживания у любителей спорта по всему миру. По мнению сербского теннисиста, наследие Федерера будет жить вечно.

Швейцарец объявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера. 23 сентября он проведёт прощальный матч.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, также он шесть раз выигрывал Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

За свою карьеру швейцарский теннисист установил два рекорда. Федерер в течение 237 недель подряд оставался первой ракеткой мира и являлся старейшим игроком, который когда-либо возглавлял рейтинг ATP в одиночном разряде.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от парного матча с Федерером, который станет прощальным для швейцарца.

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