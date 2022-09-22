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Надаль поделился эмоциями от парного матча с Федерером в прощальной игре швейцарца

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о швейцарце Роджере Федерере, который завершает карьеру.
Надаль поделился эмоциями от парного матча с Федерером в прощальной игре швейцарца
  • Gettyimages.ru

«Мы очень гордимся нашим дружеским соперничеством. Мы смогли понять, что личные отношения важнее, чем профессиональные. Пережить этот момент будет непросто. Я очень взволнован и благодарен за игру с ним», — цитирует спортсмена Sportskeeda.

Надаль сыграет в паре с Федерером в заключительном матче швейцарца в карьере на турнире Кубок Лэйвера. Игра пройдёт 23 сентября.

20-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера.

Ранее Федерер объяснил, почему хочет сыграть свой прощальный матч в паре с Надалем.

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