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Федерер объяснил, почему хочет сыграть свой прощальный матч в паре с Надалем

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, почему в прощальном своём турнире хочет выступить в паре с Рафаэлем Надалем.
Федерер объяснил, почему хочет сыграть свой прощальный матч в паре с Надалем
  • AFP
  • © Adrian DENNIS / POOL

«Если это случится, это будет уникально. Пока мы сражались, мы всегда уважали друг друга, семьи, тренеров. Мы всегда хорошо ладили», — сказал Роджер на пресс-конференции.

20-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября.

Швейцарец сообщил, что на турнире сыграет только в парном разряде из-за проблем с коленом.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле.

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