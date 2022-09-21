Федерер объяснил, почему хочет сыграть свой прощальный матч в паре с Надалем

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, почему в прощальном своём турнире хочет выступить в паре с Рафаэлем Надалем.

«Если это случится, это будет уникально. Пока мы сражались, мы всегда уважали друг друга, семьи, тренеров. Мы всегда хорошо ладили», — сказал Роджер на пресс-конференции.

20-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября.

Швейцарец сообщил, что на турнире сыграет только в парном разряде из-за проблем с коленом.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле.