Узнать больше

Ярёменко считает наказание за допинг волейболиста Бутько несправедливым

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко высказал мнение, что наказание олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько является несправедливым из-за прошествия долгого времени.
Ярёменко считает наказание за допинг волейболиста Бутько несправедливым
  • Legion-Media
  • © Newspix

«Это та же история, которая была с Мусэрским, те же списки Родченкова, которые были, безусловно, приняты как доказательство совершённого преступления. Произошло это в 2014 году, сейчас срок давности увеличили до десяти лет, соответственно, они на лимите времени вытаскивают всё, что касается российских спортсменов, на свет божий», — цитирует Ярёменко ТАСС.

Бутько является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира 2011 года и чемпионом Европы 2017 года. В сезоне-2021/22 Бутько выступал за «Кузбасс». На данный момент спортсмен находится без клуба.

В сентябре 2022 года Всемирное антидопинговое агентство обвинило Бутько в употреблении запрещённого препарата в 2014-м.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе волейболиста Бутько найден тот же препарат, что и у Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить