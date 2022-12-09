Ярёменко считает наказание за допинг волейболиста Бутько несправедливым

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко высказал мнение, что наказание олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько является несправедливым из-за прошествия долгого времени.

«Это та же история, которая была с Мусэрским, те же списки Родченкова, которые были, безусловно, приняты как доказательство совершённого преступления. Произошло это в 2014 году, сейчас срок давности увеличили до десяти лет, соответственно, они на лимите времени вытаскивают всё, что касается российских спортсменов, на свет божий», — цитирует Ярёменко ТАСС.

Бутько является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира 2011 года и чемпионом Европы 2017 года. В сезоне-2021/22 Бутько выступал за «Кузбасс». На данный момент спортсмен находится без клуба.

В сентябре 2022 года Всемирное антидопинговое агентство обвинило Бутько в употреблении запрещённого препарата в 2014-м.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе волейболиста Бутько найден тот же препарат, что и у Валиевой.