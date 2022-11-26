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ТАСС: в допинг-пробе волейболиста Бутько найден тот же препарат, что и у Валиевой

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В допинг-пробе олимпийского чемпиона 2012 года в составе сборной России по волейболу Александра Бутько обнаружен запрещённый препарат триметазидин.
ТАСС: в допинг-пробе волейболиста Бутько найден тот же препарат, что и у Валиевой
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Запрещённые вещества могли попасть в организм спортсмена через медицинские препараты, сообщает ТАСС источник, близкий к ситуации.

В сентябре 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Бутько в употреблении запрещённого препарата в 2014 году.

Во время Олимпийских игр в Пекине по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отреагировала на дисквалификацию Бутько.

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