ТАСС: в допинг-пробе волейболиста Бутько найден тот же препарат, что и у Валиевой

В допинг-пробе олимпийского чемпиона 2012 года в составе сборной России по волейболу Александра Бутько обнаружен запрещённый препарат триметазидин.

Запрещённые вещества могли попасть в организм спортсмена через медицинские препараты, сообщает ТАСС источник, близкий к ситуации.

В сентябре 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Бутько в употреблении запрещённого препарата в 2014 году.

Во время Олимпийских игр в Пекине по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отреагировала на дисквалификацию Бутько.