ТАСС: в допинг-пробе волейболиста Бутько найден тот же препарат, что и у Валиевой
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Запрещённые вещества могли попасть в организм спортсмена через медицинские препараты, сообщает ТАСС источник, близкий к ситуации.
В сентябре 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Бутько в употреблении запрещённого препарата в 2014 году.
Во время Олимпийских игр в Пекине по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отреагировала на дисквалификацию Бутько.