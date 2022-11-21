Во ВФВ прокомментировали дисквалификацию Бутько

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отреагировала на дисквалификацию Александра Бутько.

«Ему грозило до четырёх лет дисквалификации, однако он заключил соглашение с Международной федерацией волейбола. Согласно ему Бутько признал, что нарушение было, но случилось не по его вине», — приводит слова ВФВ ТАСС.

Бутько является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира 2011 года и чемпионом Европы 2017 года. В сезоне-2021/22 Бутько выступал за «Кузбасс». На данный момент спортсмен находится без клуба.

Также был дисквалифицирован 35-летний Павел Мороз.

Ранее сообщалось, что Бутько может вернуться к соревнованиям в апреле.