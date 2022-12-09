Уайт рассказал, с кем встретится победитель боя Блахович — Анкалаев
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«Всё зависит от того, насколько выбыл Иржи. Я никоим образом не хочу давить на него. Пусть возвращается, когда будет готов. Думаю, мы проведём два поединка, пока он восстановится и вернётся в строй», — рассказал Уайт на пресс-конференции.
Чешский боец Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок. Его соперник, бразилец Гловер Тейшейра, отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок между Анкалаевым и Блаховичем возглавит турнир UFC 282 и станет титульным.
Турнир пройдёт 10 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).
Ранее Блахович высказался о бое с Анкалаевым.