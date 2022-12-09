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Уайт рассказал, с кем встретится победитель боя Блахович — Анкалаев

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Президент UFC Дана Уайт рассказал, с кем сразится победитель боя с участием Яна Блаховича и Магомеда Анкалаева.
Уайт рассказал, с кем встретится победитель боя Блахович — Анкалаев
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger/Zuffa LLC)

«Всё зависит от того, насколько выбыл Иржи. Я никоим образом не хочу давить на него. Пусть возвращается, когда будет готов. Думаю, мы проведём два поединка, пока он восстановится и вернётся в строй», — рассказал Уайт на пресс-конференции.  

Чешский боец Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок. Его соперник, бразилец Гловер Тейшейра, отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок между Анкалаевым и Блаховичем возглавит турнир UFC 282 и станет титульным.

Турнир пройдёт 10 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Ранее Блахович высказался о бое с Анкалаевым.

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