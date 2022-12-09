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Самсонов — о первом шатауте за «Торонто»: невероятная работа всей команды

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Российский вратарь «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов прокомментировал свой первый сухой матч за команду.
Самсонов — о первом шатауте за «Торонто»: невероятная работа всей команды
  • AP
  • © Steve Marcus

«Невероятная работа всей нашей команды. Сегодня мы доминировали по всей площадке. Не получил приз лучшему игроку в раздевалке? Я играл хорошо, но, видимо, недостаточно для приза. (Улыбается.)», — цитирует Самсонова пресс-служба «Торонто». 

Встреча в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк Арена» завершилась со счётом 5:0. 

В составе хозяев отличились Пьер Энгвалль, Давид Кемпф, Вильям Нюландер, Митчелл Марнер и Остон Мэттьюс.

Российский голкипер Илья Самсонов совершил 29 спасений.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» проиграл «Виннипегу», Тарасенко оформил ассист.

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