Самсонов — о первом шатауте за «Торонто»: невероятная работа всей команды

Российский вратарь «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов прокомментировал свой первый сухой матч за команду.

«Невероятная работа всей нашей команды. Сегодня мы доминировали по всей площадке. Не получил приз лучшему игроку в раздевалке? Я играл хорошо, но, видимо, недостаточно для приза. (Улыбается.)», — цитирует Самсонова пресс-служба «Торонто».

Встреча в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк Арена» завершилась со счётом 5:0.

В составе хозяев отличились Пьер Энгвалль, Давид Кемпф, Вильям Нюландер, Митчелл Марнер и Остон Мэттьюс.

Российский голкипер Илья Самсонов совершил 29 спасений.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» проиграл «Виннипегу», Тарасенко оформил ассист.