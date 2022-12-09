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«Сент-Луис» проиграл «Виннипегу», Тарасенко оформил ассист

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент Луис Блюз» на своём льду уступил «Виннипег Джетс».
«Сент-Луис» проиграл «Виннипегу», Тарасенко оформил ассист
  • AP
  • © Jeff Roberson

Встреча в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев отличились Роберт Томас (38-я), Джош Ливо (50-я). У «Виннипега» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (15-я, 47-я), Кайл Коннор (20-я), Блейк Уилер (24-я), Коул Перфетти (58-я).

Российский нападающий Владимир Тарасенко оформил результативную передачу.

Ранее «Флорида» обыграла «Детройт» в матче НХЛ, Бобровский сделал 20 сейвов.

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