«Флорида» обыграла «Детройт» в матче НХЛ, Бобровский совершил 20 сейвов
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Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась со счётом 5:1.
В составе хозяев отличились Крис Тирни (18-я), Ээту Луостаринен (21-я), Джош Махура (22-я), Мэтт Кирстед (34-я), Мэттью Ткачук (35-я). У «Детройта» шайбу забросил Йонатан Берггрен (28-я).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 20 сейвов.
Ранее голевые пасы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» переиграть «Нэшвилл».