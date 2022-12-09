«Флорида» обыграла «Детройт» в матче НХЛ, Бобровский совершил 20 сейвов

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» на своём льду одержал победу над «Детройт Ред Уингз».

AP

© Lynne Sladky