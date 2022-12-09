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«Флорида» обыграла «Детройт» в матче НХЛ, Бобровский совершил 20 сейвов

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» на своём льду одержал победу над «Детройт Ред Уингз».
«Флорида» обыграла «Детройт» в матче НХЛ, Бобровский совершил 20 сейвов
  • AP
  • © Lynne Sladky

Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась со счётом 5:1.

В составе хозяев отличились Крис Тирни (18-я), Ээту Луостаринен (21-я), Джош Махура (22-я), Мэтт Кирстед (34-я), Мэттью Ткачук (35-я). У «Детройта» шайбу забросил Йонатан Берггрен (28-я).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 20 сейвов.

Ранее голевые пасы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» переиграть «Нэшвилл».

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