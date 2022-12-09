Голевые пасы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» переиграть «Нэшвилл»
- AP
- © Chris O'Meara
Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершилась со счётом 5:2.
В составе хозяев отличились Брейден Пойнт (первая, 42-я), Кори Перри (вторая), Ник Пол (47-я), Брэндон Хагель (55-я). У «Нэшвилла» шайбы забросили Марк Янковски (десятая), Александр Каррье (32-я).
Российский нападающий Никита Кучеров оформил результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв отметился голевым пасом.
Ранее сообщалось, что шатаут Самсонова помог «Торонто» разгромить «Лос-Анджелес».