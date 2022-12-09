Голевые пасы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» переиграть «Нэшвилл»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бей Лайтнинг» на своём льду одержал победу над «Нэшвилл Предаторз».

AP

© Chris O'Meara