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Голевые пасы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» переиграть «Нэшвилл»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бей Лайтнинг» на своём льду одержал победу над «Нэшвилл Предаторз».
Голевые пасы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» переиграть «Нэшвилл»
  • AP
  • © Chris O'Meara

Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев отличились Брейден Пойнт (первая, 42-я), Кори Перри (вторая), Ник Пол (47-я), Брэндон Хагель (55-я). У «Нэшвилла» шайбы забросили Марк Янковски (десятая), Александр Каррье (32-я).

Российский нападающий Никита Кучеров оформил результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв отметился голевым пасом.

Ранее сообщалось, что шатаут Самсонова помог «Торонто» разгромить «Лос-Анджелес».

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