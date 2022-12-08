Тарпищев назвал 2022 год одним из лучших для российского тенниса
- РИА Новости
«Этот год один из лучших для российского тенниса. На сегодня у нас 586 победителей турниров в 72 странах мира. Считаются все международные соревнования от 13 лет до взрослых спортсменов», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».
Он напомнил, что в 2022 году есть победа на Итоговом турнире от Вероники Кудерметовой (в паре), которая стала второй в рейтинге по парам и девятой в одиночном.
Ранее сообщалось, что организаторы Открытого чемпионата Великобритании по теннису высказались о возможном допуске россиян к участию в Уимблдоне 2023 года.