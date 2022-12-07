The Telegraph: россиян могут допустить к участию в Уимблдоне 2023 года

Организаторы Открытого чемпионата Великобритании по теннису высказались о возможном допуске россиян к участию в Уимблдоне 2023 года.

Дело в том, что дирекция по организации Уимблдона не хочет конфронтации с остальным теннисным сообществом. А недопуск россиян и белорусов до турнира может привести к его обесцениванию, сообщает The Telegraph.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации на Украине отказался допускать на Уимблдон 2022 года российских и белорусских теннисистов. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам турнира рейтинговые очки.

9 декабря стало известно, что ATP оштрафовала AELTC на $1 млн за недопуск россиян и белорусов к своим турнирам.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что проводил неудачные матчи в текущем году из-за психологического давления.