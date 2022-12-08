«Динамо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ, встреча прошла в ретро-стиле

«Динамо» в гостях в серии буллитов нанесло поражение в столичном дерби «Спартаку» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра закончилась победой бело-голубых со счётом 2:1. Основное время и овертайм завершились вничью 1:1.

В составе «Динамо» отличился Илья Каблуков (50-я минута). У «Спартака» шайбу забросил Тимур Хайруллин (48-я). Победный буллит реализовал Дмитрий Рашевский.

«Динамо» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 46 очками располагается на шестой позиции. «Динамо» одержало первую победу над «Спартаком» в этом сезоне. В первой встрече текущего регулярного чемпионата красно-белые были сильнее в серии буллитов (3:2).

Встреча прошла в ретро-стиле и была посвящена 875-летию Москвы, обе команды играли в специальных формах.

Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» нанёс «Металлургу» третье подряд поражение в КХЛ.











