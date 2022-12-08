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«Нефтехимик» нанёс «Металлургу» третье подряд поражение в КХЛ

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Нижнекамский «Нефтехимик» нанёс поражение на своём льду магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Нефтехимик» нанёс «Металлургу» третье подряд поражение в КХЛ
  • РИА Новости

Игра в Нижнекамске завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Олега Леонтьева.

В составе «Нефтехимика» дубль оформил Илья Федотов (23-я и 40-я минуты). А также отличился Булат Шафигуллин (36-я). У «Металлурга» шайбы забросили Брендэн Лайпсик (14-я) и Филипп Майе (58-я).

«Металлург» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 35 очками располагается на 11-й строчке.

Ранее в «Авангарде» выступили против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ.

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