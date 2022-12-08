В США считают, что Байден должен был обменять на Бута героя Америки, а не баскетболистку

Американский журналист Бенни Джонсон прокомментировал освобождение олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер из тюрьмы для обмена на российского бизнесмена Виктора Бута.

«Знакомьтесь, Бриттни Грайнер и морской пехотинец Пол Уилан. Оба американцы. Оба были осуждены в России по сомнительным обвинениям. Оба отбывают многолетние сроки в российской тюрьме. Бриттни ненавидит Америку. Пол служил Америке. Угадайте, кого же из них Байден обменял на террориста», — написал Джонсон в социальных сетях.

8 декабря стало известно, что Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на Бута. Эту информацию официально подтвердил МИД РФ.

Отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в шпионаже Уилан заявил, что разочарован недостаточными усилиями Байдена по его освобождению.

В феврале Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обмен Бута на Грайнер новогодним подарком.