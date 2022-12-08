Мостовой — о словах Онопко: не собираюсь постоянно слушать этот бред

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова тренера сборной России по футболу Виктора Онопко.

«Пусть делают, что хотят. Не собираюсь постоянно слушать этот бред. Почему я должен быть обижен на футбольный мир, ха-ха? Они всё выдумывают, не понимаю их», — цитирует Мостового Sport24.

При этом экс-футболист сборной России подчеркнул, что он многим нравится.

«По всем этим вопросам отвечу позже, когда придёт время. Как говорят: я не обижаюсь, я делаю выводы», — добавил Мостовой.

Накануне Онопко заявил, что Мостовой обижен и озлоблен на весь футбольный мир из-за невостребованности.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой выделил четырёх фаворитов ЧМ-2022 в Катаре.