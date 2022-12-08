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Мостовой — о словах Онопко: не собираюсь постоянно слушать этот бред

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова тренера сборной России по футболу Виктора Онопко.
Мостовой — о словах Онопко: не собираюсь постоянно слушать этот бред
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Пусть делают, что хотят. Не собираюсь постоянно слушать этот бред. Почему я должен быть обижен на футбольный мир, ха-ха? Они всё выдумывают, не понимаю их», — цитирует Мостового Sport24.

При этом экс-футболист сборной России подчеркнул, что он многим нравится.

«По всем этим вопросам отвечу позже, когда придёт время. Как говорят: я не обижаюсь, я делаю выводы», — добавил Мостовой.

Накануне Онопко заявил, что Мостовой обижен и озлоблен на весь футбольный мир из-за невостребованности.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой выделил четырёх фаворитов ЧМ-2022 в Катаре.

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