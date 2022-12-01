Мостовой выделил четырёх фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал команды, которые могут добиться успеха на чемпионате мира в Катаре.

«Изначально я назвал пять команд, которые претендуют на самые высокие места. Все эти сборные пока идут дальше — Бразилия, Аргентина, Франция и Португалия, только Испания вылетела», — цитирует Мостового Betonmobile.

Напомним, что в четвертьфинале турнира сыграют Нидерланды, Англия, Аргентина, Франция, Марокко, Хорватия, Португалия и Бразилия.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее президент Португалии поздравил национальную команду с выходом в 1/4 финала ЧМ-2022.