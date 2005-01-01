Президент Португалии поздравил национальную команду с выходом в 1/4 финала ЧМ-2022

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил поздравление национальной команде с выходом в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«Великолепное выступление. Думаю, выбор состава отлично сработал. Это был один из лучших вечеров для португальского футбола за последнее время, — цитирует Ребелу де Соуза A Bola.

Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко.

Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал отношение нападающего Криштиану Роналду на информацию, что форвард начнёт матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией в запасе.