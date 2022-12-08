Дубли Науменкова и Скорикова помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Сибирь»

Уфимский «Салават Юлаев» на выезде нанёс поражение новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Новосибирске завершилась со счётом 6:3 в пользу команды из столицы Башкирии.

В составе «Салавата» шайбы забросили Михаил Науменков (25-я и 27-я минуты) и Даниил Скориков (2-я, 28-я), Сергей Шмелев (46-я) и Николай Кулемин (60-я). У «Сибири» отличились Денис Голубев (8-я) и Владимир Бутузов (31-я, 46-я).

«Салават» с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 51 очком располагается на пятой позиции.

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