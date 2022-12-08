Итальянский журналист: 16-летний бразильский форвард Эндрик перешёл в «Реал»

Нападающий бразильского «Палмейраса» Эндрик продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Испанский клуб закрыл сделку по переходу 16-летнего бразильского форварда, написал в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Уточняется, что «Реал» заплатит «Палмейрасу» €72 млн за трансфер футболиста.

Эндрик переберётся в Испанию летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Молодой нападающий в семи матчах в бразильской Серии А забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес готов приобрести Мбаппе при соблюдении двух условий.