Итальянский журналист: 16-летний бразильский форвард Эндрик перешёл в «Реал»
- AP
Испанский клуб закрыл сделку по переходу 16-летнего бразильского форварда, написал в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Уточняется, что «Реал» заплатит «Палмейрасу» €72 млн за трансфер футболиста.
Эндрик переберётся в Испанию летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.
Молодой нападающий в семи матчах в бразильской Серии А забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес готов приобрести Мбаппе при соблюдении двух условий.