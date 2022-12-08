La Gazzetta dello Sport: «Милан» планирует арендовать Зиеша у «Челси» с правом выкупа

«Милан» планирует арендовать полузащитника «Челси» Хакима Зиеша с дальнейшим правом выкупа.

Миланский клуб хочет взять в аренду 29-летнего марокканца у «Челси» в январе с правом выкупа за €15 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

29-летний хавбек выступал за «Твенте», «Аякс». В 2020 году Зиеш присоединился к «Челси». Полузащитник провёл за лондонский клуб 92 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оценил игру форварда сборной Франции Оливье Жиру.