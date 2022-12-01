Ибрагимович: Жиру выходит на поле не для себя, а для других

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оценил игру форварда сборной Франции Оливье Жиру.

«Жиру — победитель. Он не тот игрок, который будет забивать по 40 голов за сезон, но он привнесёт в команду то, чего нет у соперников. Потому что на поле он играет не для себя, а для других», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

36-летний футболист забил свой 52-й гол за сборную Франции в матче с командой Польши в 1/8 финала чемпионата мира — 2022. Он превзошёл по данному показателю Тьерри Анри (51).

Ранее Жиру отреагировал на то, что стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.