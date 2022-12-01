Жиру считает, что Мбаппе побьёт его рекорд по голам за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру отреагировал на то, что стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Надо по полной насладиться этим рекордом. Килиан скоро меня догонит. Ему суждено обогнать меня. Мбаппе продолжает своё восхождение, он снова заслуженно забил два великолепных мяча. Он продолжает впечатлять, все мы знаем, на что он способен», — цитирует Жиру Goal.

36-летний футболист забил свой 52-й гол за сборную Франции в матче с командой Польши в 1/8 финала чемпионата мира — 2022. Он превзошёл по данному показателю Тьерри Анри (51).

В 63 матчах за Францию Мбаппе забил 33 гола. У Жиру 52 гола за 117 игр.

Ранее Жиру заявил, что исполнил детскую мечту, обойдя Анри в списке бомбардиров сборной Франции.