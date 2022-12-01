Жиру заявил, что исполнил детскую мечту, обойдя Анри в списке бомбардиров сборной Франции

Нападающий Оливье Жиру признался, что осуществил детскую мечту, став лучшим бомбардиром в истории сборной Франции по футболу.

«Я счастлив, что стал лучшим бомбардиром сборной. В Катаре мои жена и дети. Я исполнил свою детскую мечту — обогнал Анри. Многие меня подбадривали, поддерживали», — приводит слова Жиру «Матч ТВ».

36-летний футболист забил свой 52-й гол за сборную Франции в матче с командой Польши в 1/8 финала чемпионата мира — 2022. Он превзошёл по данному показателю Тьерри Анри (51).

Встреча в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Таким образом, сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Англия — Сенегал.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сравнялся с Лионелем Месси по количеству голов на чемпионатах мира.