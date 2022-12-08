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Источник: «Зенит» выкупил защитника Алипа у «Кайрата»

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Защитник «Кайрата» Нуралы Алип, выступающий на правах аренды в «Зените», продолжит карьеру в петербургском клубе на постоянной основе.
Источник: «Зенит» выкупил защитника Алипа у «Кайрата»
  • РИА Новости

«Зенит» выкупил защитника у «Кайрата» и подписал с ним контракт по схеме «3 + 1», сообщает журналист Владимир Жарков в Telegram-канале. 

Алип присоединился к петербургскому клубу в 2021 году. Он провёл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Арендное соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Ранее «Зенит» возглавил рейтинг клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по посещаемости матчей в первой части сезона-2022/23.

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