Источник: «Зенит» выкупил защитника Алипа у «Кайрата»
- РИА Новости
«Зенит» выкупил защитника у «Кайрата» и подписал с ним контракт по схеме «3 + 1», сообщает журналист Владимир Жарков в Telegram-канале.
Алип присоединился к петербургскому клубу в 2021 году. Он провёл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Арендное соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года.
Ранее «Зенит» возглавил рейтинг клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по посещаемости матчей в первой части сезона-2022/23.