«Зенит» — самая посещаемая команда РПЛ в первой части сезона-2022/23

«Зенит» возглавил рейтинг клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по посещаемости матчей в первой части сезона-2022/23.

В среднем домашние встречи петербургского клуба посещают более 34 тысяч зрителей.

Худший показатель посещаемости домашних игр среди клубов РПЛ у «Химок» — 2 292 болельщика.

Рейтинг клубов РПЛ по средней посещаемости домашних матчей в сезоне-2022/23:

— «Зенит» (Санкт-Петербург) – 34 029;

— «Краснодар» (Краснодар) – 24 336;

— «Динамо» (Москва) – 17 481;

— «Факел» (Воронеж) – 16 564;

— «Спартак» (Москва) – 12 584;

— ЦСКА (Москва) – 11 604;

— «Локомотив» (Москва) - 8959;

— «Ахмат» (Грозный) – 8126;

— «Пари НН» (Нижний Новгород) – 7901;

— «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 6471;

— «Крылья Советов» (Самара) – 5696;

— «Оренбург» (Оренбург) – 5148;

— «Торпедо» (Москва) – 4339;

— «Урал» (Екатеринбург) – 4059;

— «Сочи» (Сочи) – 3586;

— «Химки» (Химки) – 2292.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Волгой-Ульяновск» в 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России.