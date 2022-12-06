«Зенит» — самая посещаемая команда РПЛ в первой части сезона-2022/23
- РИА Новости
В среднем домашние встречи петербургского клуба посещают более 34 тысяч зрителей.
Худший показатель посещаемости домашних игр среди клубов РПЛ у «Химок» — 2 292 болельщика.
Рейтинг клубов РПЛ по средней посещаемости домашних матчей в сезоне-2022/23:
— «Зенит» (Санкт-Петербург) – 34 029;
— «Краснодар» (Краснодар) – 24 336;
— «Динамо» (Москва) – 17 481;
— «Факел» (Воронеж) – 16 564;
— «Спартак» (Москва) – 12 584;
— ЦСКА (Москва) – 11 604;
— «Локомотив» (Москва) - 8959;
— «Ахмат» (Грозный) – 8126;
— «Пари НН» (Нижний Новгород) – 7901;
— «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 6471;
— «Крылья Советов» (Самара) – 5696;
— «Оренбург» (Оренбург) – 5148;
— «Торпедо» (Москва) – 4339;
— «Урал» (Екатеринбург) – 4059;
— «Сочи» (Сочи) – 3586;
— «Химки» (Химки) – 2292.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Волгой-Ульяновск» в 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России.