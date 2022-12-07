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Онопко — о товарищеских матчах: страна видит, что сборная России по футболу жива

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Помощник главного тренера сборной России по футболу Виктор Онопко прокомментировал результаты ноябрьских товарищеских матчей национальной команды.

«Такие матчи, как с Узбекистаном, Таджикистаном — что они дают? Страна видит, что сборная и футбол живы. Все хотят, чтобы футбол был — он многим помогает жить. Да и самим футболистам важно играть», — цитирует Онопко Sport24.

По его словам, сборная — это лишний стимул для молодых ребят начать заниматься футболом.

«Мы хотим сейчас снять зажатость с игроков, помочь им раскрыться. Нет такого, что мы должны обязательно обыгрывать Таджикистан и Узбекистан», — добавил экс-защитник московского «Спартака».

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

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