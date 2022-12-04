Игнатьев: переход РФС в AFC вряд ли поможет сборной в плане конкуренции
«Но не стоит думать, будем ли мы там хорошо играть против таких сильных сборных, как Корея, Япония и Австралия, которые сейчас достойно выступают на чемпионате мира», — Игнатьев Metaratings.
По его словам, российским футболистам сейчас тоскливо, как и болельщикам.
«Хочется видеть нашу сборную на постоянной основе и на хорошем игровом уровне», — добавил он.
На чемпионат мира 2022 года в Катаре пробились три сборные из AFC: Австралия, Япония и Южная Корея.
УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.
Ранее президент РФС Александр Дюков рассказал, когда будет обсуждаться вопрос о переходе в AFC.