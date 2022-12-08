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Кондратюк считает, что новое искусство — это просто некая переработка прошлого

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк высказал мнение о новом искусстве.
Кондратюк считает, что новое искусство — это просто некая переработка прошлого
  • РИА Новости

«В искусстве это нормально, особенно в современном. Если мы обратимся к тому же постмодернизму, то увидим, что ничего нового придумать невозможно. Всё новое искусство — это просто некая переработка прошлого, подстроенная под какие-то современные реалии. Может быть, чуть-чуть странно, что это конкретно Пикассо. Потому что он родился раньше и его основные творческие периоды были всё-таки до эпохи постмодернизма. Но глобально — нет, не удивляет. В искусстве всё так или иначе вытекает из каких-то более ранних направлений», — рассказал Кондратюк в интервью RT.

Ранее Кондратюк вспомнил, какие эмоции испытал на матче 1/8 финала ЧМ по футболу Россия — Испания.

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