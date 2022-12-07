Кондратюк вспомнил, какие эмоции испытал на матче 1/8 финала ЧМ по футболу Россия — Испания

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк вспомнил, какие эмоции испытал на матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу с участием России и Испании.

«Самый первый раз я попал на стадион во время чемпионата мира, который проходил в России. Это был матч 1/8 финала Россия — Испания, который наши выиграли по пенальти. Не знаю, сколько десятков тысяч человек было тогда на трибунах, но в какой-то момент я почувствовал, что стадион — это совершенно живой, единый организм, который дышит, издаёт какие-то безумные звуки, кричит, стонет… Было очень интересно, такое увидеть», — рассказал Кондратюк в интервью RT.

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