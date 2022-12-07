Узнать больше

Кондратюк вспомнил, какие эмоции испытал на матче 1/8 финала ЧМ по футболу Россия — Испания

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк вспомнил, какие эмоции испытал на матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу с участием России и Испании.
Кондратюк вспомнил, какие эмоции испытал на матче 1/8 финала ЧМ по футболу Россия — Испания
  • РИА Новости

«Самый первый раз я попал на стадион во время чемпионата мира, который проходил в России. Это был матч 1/8 финала Россия — Испания, который наши выиграли по пенальти. Не знаю, сколько десятков тысяч человек было тогда на трибунах, но в какой-то момент я почувствовал, что стадион — это совершенно живой, единый организм, который дышит, издаёт какие-то безумные звуки, кричит, стонет… Было очень интересно, такое увидеть», — рассказал Кондратюк в интервью RT.

Ранее Кондратюк поделился рецептом «идеального фигуриста».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить