Кондратюк поделился рецептом «идеального фигуриста»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал о рецепте «идеального фигуриста».

«Чувство музыки. Возможность и способность передать эту музыку с помощью движений, мимики. Так, чтобы ты смотрел на лёд и чувствовал, что сидишь в первом ряду партера на каком-нибудь спектакле. Когда выступающий держит тебя в напряжении, от первой секунды до самого конца. Наверное, вот, такой блок. Плюс сложные элементы, их чистое выполнение. И уверенность. Не в том, что сейчас выйдешь на лёд и выиграешь, а в том, что ты будешь кататься так, что это никого не оставит равнодушным. И у Ханю, и у Ягудина случались ситуации, когда что-то не складывалось, но они никогда не теряли какого-то внутреннего самообладания, что ли. И топ всего этого — олимпийские прокаты. У Ягудина, соответственно, в Солт-Лейк-Сити, у Юдзуру — в Пхёнчхане», — заявил Кондратюк в интервью RT.

Ранее Кондратюк рассказал, какую программу Ягудина пересматривал сто раз.