Кондратюк высказался о 500 млн подписчиков Роналду

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк высказался о 500 млн подписчиков португальского нападающего Криштиану Роналду в социальных сетях.

«Я не очень склонен считать это достижением. Криштиану — великий футболист, и я думаю, это для него важнее, чем количество подписчиков в социальной сети. Но 500 млн — это, безусловно, очень круто. Если мы вспомним, что количество людей на Земле сейчас перевалило за восемь млрд, получается, грубо говоря, что каждый 16-й человек в мире подписан на португальца. Понятно, что есть какие-то вторые аккаунты, боты и так далее, но сама по себе цифра — это маркёр безумной популярности и известности. У меня, например, порядка 160 тыс. подписчиков, у Роналду — 500 млн. Небольшая такая разница», — заявил Кондратюк в интервью RT.

Ранее Кондратюк вспомнил, какие эмоции испытал на матче 1/8 финала ЧМ по футболу Россия — Испания.