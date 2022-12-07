Агент Габриэла объяснил, почему игрок ушёл в аренду в «Сан-Паулу»

Агент полузащитника «Локомотива» Педро Габриэла Луис Фернандо Гарсия отреагировал на переход футболиста в «Сан-Паулу» на правах аренды.

«Решили уйти в «Сан-Паулу», чтобы получать игровую практику. Конфликт с «Локомотивом»? Нет. Если ли опция выкупа? Пока про это неизвестно», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Габриэл на правах аренды перейдёт в «Сан-Паулу» с 1 января 2023 года. Длительность аренды составит один год.

23-летний бразилец перешёл в московский клуб в сентябре 2022 года, подписав контракт на четыре года.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) он сыграл в шести матчах и не отметился результативными действиями.

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