Карпукас: в футболе все зарплаты адекватные

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас оценил уровень зарплат в футболе.

«Находясь в футболе, могу сказать, что все зарплаты здесь адекватные. Это тяжёлый труд. Я с 10 лет вижусь с родителями по два раза в год — это как максимум», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Он добавил, что футболисты не виноваты в своих высоких доходах. По мнению игрока, просто так устроен бизнес.

В нынешнем сезоне РПЛ Карпукас принял участие в 15 матчах и забил один гол.

Ранее Марко Николич заявил, что Борис Ротенберг готовился к работе в «Локомотиве», когда ещё был футболистом.