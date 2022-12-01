Карпукас: в футболе все зарплаты адекватные

Короткая ссылка
Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас оценил уровень зарплат в футболе.
Карпукас: в футболе все зарплаты адекватные
  • РИА Новости

«Находясь в футболе, могу сказать, что все зарплаты здесь адекватные. Это тяжёлый труд. Я с 10 лет вижусь с родителями по два раза в год — это как максимум», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Он добавил, что футболисты не виноваты в своих высоких доходах. По мнению игрока, просто так устроен бизнес.

В нынешнем сезоне РПЛ Карпукас принял участие в 15 матчах и забил один гол.

Ранее Марко Николич заявил, что Борис Ротенберг готовился к работе в «Локомотиве», когда ещё был футболистом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить